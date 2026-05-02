5分で完成◎あと一品にお役立ち「ポリポリきゅうり」

あと一品ほしいときに便利な副菜。今回は、5分でできるきゅうりの副菜バリエをご紹介。ポリポリ食べられて、大量消費にもおすすめです。

▼さっぱり美味「浅漬け」

カットして白だしに漬けたきゅうりは上品な味わい。サッと作れて、白いご飯やお酒が止まらないおいしさに。余ったきゅうりの消費にもお役立ち。

▼ピリッと絶品「ナムル」

ボウルにたたいたきゅうりと調味料を入れて混ぜるだけ。ラー油のピリッとした辛さと鶏ガラスープの素が食欲をソソります。エンドレスでポリポリ食べられる〜。

▼絶妙な組み合わせが◎「梅オイスターあえ」

暑くなってくる時期にぴったり。さっぱりとした梅干しの酸味にオイスターソースのコクが加わって、あと引くおいしさに。食欲がないときでも食べやすいです。

▼ヤミツキ必至「中華風」

きゅうりだけで作れるコスパ最強の副菜。しょうゆ＆ごま油が香ばしくて、食べ出したら止まりません。ピーラーで皮を縞目にむくことで味がしみ込みやすくなります。





モリモリ食べるのにぴったりの今回のアレンジ。ご飯のお供としてはもちろん、おつまみにも重宝します。さっそくチャレンジしてみてください。（TEXT：森智子）