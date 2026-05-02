鈴木福、妹・夢とキレッキレのダンスを披露 夢の留学先・韓国の路上で「息ピッタリすぎて神」「頼れる優しいお兄ちゃんやね」
俳優・鈴木福（21）の妹・夢（19）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。福とキレッキレのダンスを公開した。
【動画】キレッキレ！ダンスを披露した鈴木福と妹・夢
韓国に留学中の夢は「お兄ちゃんが韓国に来てくれました お兄ちゃんと2人で過ごすのも久しぶりだったので、いろんなお話ができたり、くだらないことで笑ったり、とてもありがたい時間でした笑」と投稿。「家族と離れているのはやっぱり寂しいけど、いつも一番そばで応援してくれているみんなに、成長した姿で会えるように！改めて気を引き締めて頑張ります」とつづった。
動画では、福と夢が路上でキレッキレのダンスを踊る様子を公開。この投稿には「息ピッタリすぎて神」「頼れる優しいお兄ちゃんやね」などのコメントが寄せられている。
【動画】キレッキレ！ダンスを披露した鈴木福と妹・夢
韓国に留学中の夢は「お兄ちゃんが韓国に来てくれました お兄ちゃんと2人で過ごすのも久しぶりだったので、いろんなお話ができたり、くだらないことで笑ったり、とてもありがたい時間でした笑」と投稿。「家族と離れているのはやっぱり寂しいけど、いつも一番そばで応援してくれているみんなに、成長した姿で会えるように！改めて気を引き締めて頑張ります」とつづった。
動画では、福と夢が路上でキレッキレのダンスを踊る様子を公開。この投稿には「息ピッタリすぎて神」「頼れる優しいお兄ちゃんやね」などのコメントが寄せられている。