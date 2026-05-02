4月28日のメーン11R「春風駘蕩（しゅんぷうたいとう）特別」（A2B1、ダート1400メートル）は、単勝1.3倍の断然人気に支持された9連勝中のワンダーブリング（牡4＝田中範、父デクラレーションオブウォー）が勝利。連勝を「10」に伸ばし、特別敢闘馬表彰を受けた。

9連勝全てで手綱を取ってきた小牧太が騎乗停止中のため、下原理が代打で騎乗。道中は3番手を追走すると、3コーナー手前で2番手へ、4コーナーを抜ける頃には脚をためながら先頭へ浮上。最終直線に入る直前に右ムチを2発入れると、上がり3F2位タイ39秒4の末脚で、追いすがるメイショウシマト（牡8＝長倉、父メイショウボーラー）を1/2馬身振り切った。

無事に大役を果たした下原理は「スタートの1歩目をつまずかないようにだけ気を付けた。ホッとしました。ここで傷をつけたら一生言われる（笑）」と、連勝記録を止めなかったことに安どの表情。「GWは各地で重賞がありますけど、その中でも園田に足を運んでください！」とファンに呼びかけていた。

ちなみに、サラブレッド導入後の兵庫県競馬記録は19年にヒダルマがマークした12連勝。A1昇級を決めたワンダーブリングは今後も順調に記録を伸ばせるか、要注目だ。