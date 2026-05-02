◇セ・リーグ 阪神―巨人（2026年5月2日 甲子園）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で、シングルと団体で銀メダルを獲得した坂本花織（26）が2日、甲子園での阪神―巨人戦で始球式をした。

背番号「39」に「KAORI」と記された縦じまユニホームを身にまとい、笑顔で投球。「最近、ありがたいことにバタバタしてたんですけど、その合間にもいろんな人とキャッチボールしたりとか、昨日の夜も一生懸命練習した。ノーバンで届いてうれしかった」と持ち前の明るい笑顔で話した。

神戸市出身で虎党の坂本は、24年8月の「甲子園球場100周年記念式典」にも出席している。

「アナウンスが入って紹介してもらったときに、“おおー”って（ファンが）やってくださったので、やっぱそれだけオリンピックの影響力というのはあったんだな、というのと、全然違う競技なんですけど、温かく迎えてもらえたので、すごくうれしかったです」

今季限りで現役を退き、13日に引退会見を開く。18年平昌から五輪3大会に出場。22年北京冬季五輪でもシングル銅、団体銀を獲得している。