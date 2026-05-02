『機動新世紀ガンダムX』30周年 ガロード・ラン＆ティファ・アディールの3Dモデルで企画スタート
『機動新世紀ガンダムX』の主人公ガロード・ラン役を務めた高木渉、ヒロインのティファ・アディール役を務めたかないみかが出演する30周年記念番組『アフターウォーのその後はどう？』第0回を、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」および配信サービス「バンダイチャンネル」にて公開した。番組内では、本作30周年に寄せた高松信司監督からのメッセージを公開したほか、ガロードとティファの3Dモデルを使用した新企画の始動も発表した。
【写真】『ガンダムX』の名セリフ？の「ガンダム売るよ！」
『アフターウォーのその後はどう？』第0回では、高木、かないが放送当時の思い出などをたっぷりと語っている。さらに、配信サービス「バンダイチャンネル」では未公開映像を含むロングバージョンを公開中となっている。
また、ガロード・ランとティファ・アディールの3Dモデルを使用した企画が始動。第0回では、番組内で高木、かないが3Dモデルを操作して、『機動新世紀ガンダムX』の名セリフ「ガンダム売るよ！」や「あなたに力を…」を披露している。
『アフターウォーのその後はどう？』第0回では、高木、かないが放送当時の思い出などをたっぷりと語っている。さらに、配信サービス「バンダイチャンネル」では未公開映像を含むロングバージョンを公開中となっている。
また、ガロード・ランとティファ・アディールの3Dモデルを使用した企画が始動。第0回では、番組内で高木、かないが3Dモデルを操作して、『機動新世紀ガンダムX』の名セリフ「ガンダム売るよ！」や「あなたに力を…」を披露している。
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