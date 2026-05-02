Liella!、『ヤンジャン』全グラビアページで一冊ぶち抜き特集 特製メイド風衣装も披露
「ラブライブ！」シリーズの人気作『ラブライブ！スーパースター!!』から生まれたスクールアイドルグループ・Liella!が、4月30日発売の『週刊ヤングジャンプ』22・23号の表紙＆巻頭グラビアを飾っている。
【写真】全員おそろいの制服！「ヤンジャン」グラビアに登場したLiella!
同誌で1年半ぶりとなる特集では、表紙から巻末グラビアまでの全グラビアページに加え、特製ピンナップポスターやインタビュー記事も収録された充実の内容に。
誌面では、清楚感が際立つ制服衣装に加えて、ミニスカートやキュロットをはいた春らしい装いの11人が弾ける笑顔を見せている。さらに、グループカラーである紫色の生地を使ったメイド風衣装も特別に製作した。
今回の特集でしか見れないLiella!が詰まった、永久保存版のグラビアになっている。合計130人に当たるポスタープレゼント企画も行っている。
グラビア新企画「YJブルーム」Vol.4には佐々木満音が登場している。
【写真】全員おそろいの制服！「ヤンジャン」グラビアに登場したLiella!
同誌で1年半ぶりとなる特集では、表紙から巻末グラビアまでの全グラビアページに加え、特製ピンナップポスターやインタビュー記事も収録された充実の内容に。
誌面では、清楚感が際立つ制服衣装に加えて、ミニスカートやキュロットをはいた春らしい装いの11人が弾ける笑顔を見せている。さらに、グループカラーである紫色の生地を使ったメイド風衣装も特別に製作した。
今回の特集でしか見れないLiella!が詰まった、永久保存版のグラビアになっている。合計130人に当たるポスタープレゼント企画も行っている。
グラビア新企画「YJブルーム」Vol.4には佐々木満音が登場している。