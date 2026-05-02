『コンビニ兄弟』奥野真也役にどくさいスイッチ企画 キャラクター紹介（15）
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、どくさいスイッチ企画が演じる奥野真也を紹介する
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
どくさいスイッチ企画が演じる奥野真也は、「テンダネス門司港こがね村店」のアルバイトのひとり。福岡市出身のフリーターで売れないバンドマン。デスメタルバンド「ノイズオブノイズ」のボーカル＆ギター。仕事は堅実で、ふだんは落ち着いて物腰柔らかだが、メタルの話になると急に熱くなる。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
どくさいスイッチ企画が演じる奥野真也は、「テンダネス門司港こがね村店」のアルバイトのひとり。福岡市出身のフリーターで売れないバンドマン。デスメタルバンド「ノイズオブノイズ」のボーカル＆ギター。仕事は堅実で、ふだんは落ち着いて物腰柔らかだが、メタルの話になると急に熱くなる。