【ハノイ＝黒木健太朗】高市首相は２日午前（日本時間２日午後）、ハノイでベトナムのレ・ミン・フン首相と会談した。

対中国を念頭に、人工知能（ＡＩ）や半導体などの経済安全保障分野や、重要鉱物を巡るサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化に向けた連携を確認する。

会談に先立ち、高市首相は首相府での歓迎式典に臨んだ。会談後には両首脳による共同記者発表を行い、首相は「ベトナムとの連携強化は『自由で開かれたインド太平洋』の実現、進化に向けて極めて重要だ」と訴える見込み。

会談では、中東情勢が緊迫する中、医療関連など重要物資を日本に安定供給するため、ベトナムの製油所の支援策で一致する見通しだ。高市首相が打ち出した総額約１００億ドル（約１・５兆円）のエネルギー調達を巡る金融支援枠組み「パワーアジア」の第１号案件となる。

ベトナムは南シナ海で中国と領有権を争っており、地域の平和と安定に向けて安全保障協力の具体化を進めることも確認する。その後、ベトナムの最高指導者トー・ラム共産党書記長・国家主席とも会談を予定している。

２日午後には、首相はハノイの大学で外交演説を行い、「自由で開かれたインド太平洋」の進化に向けた新たな構想を表明する。エネルギー・重要物資の供給網強化やルールの共有、安全保障分野での連携の三つの重点分野を打ち出す構えだ。