お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が2日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に相方の富澤たけし（52）とともに生出演。体調不良で休養中のバナナマン日村勇紀（53）とメールをしていると明かした。

伊達は「先週、日村さんに連絡したんだけど、連絡来ないんだよねって（番組内で）言っちゃったじゃない。あの後、返信来てる、すぐ。何だったら昨日3、4回メールしてるの日村さんと」と前置きした上で「ゴルフ行こうねっていうぐらいのやりとりもしてるわけですよ」と明かした。

「だから皆さん、そんなに不安煽らないでほしいな」とした上で「連絡取れてます。ばんばん取れてます。昨日、何回もメールしました。元気そうだった。直接話したわけじゃないけど」と語った。サンドとバナナマンはTBS系「バナナサンド」で共演している。

日村の所属事務所は4月28日「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と説明。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」とつづられた。

日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。