バラバラのひらがなを並び替えて、ある単語を導き出す「アナグラムクイズ」に挑戦しましょう！ シンプルなルールながら、意外と頭をひねる一問です。あなたは制限時間の1分以内に、正しい言葉を見つけ出すことができますか？ 脳のストレッチを始めましょう！

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

ひらがなをパズルのように組み替えて、隠れた単語を見つけ出すクイズです。語彙力とひらめきが試されるこの問題、あなたは1分以内に解けるでしょうか？ 集中力を高めて、ぜひチャレンジしてみてください！

問題：「つ ま あ し と」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

つ ま あ し と

ヒント：最後の文字は「つ」

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正解：あとしまつ

正解は「あとしまつ」でした。

▼解説
物事を終えたあとの整理を意味する「後始末（あとしまつ）」が正解です！ 「あと」や「しま」など、よく見かける組み合わせを先に作ってしまうのが一番の近道。残った文字をパズルのように隙間にハメていくと、驚くほどスムーズに「あとしまつ」という完成形が浮き彫りになります。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)