【アナグラムクイズ】「つ ま あ し と」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
ひらがなをパズルのように組み替えて、隠れた単語を見つけ出すクイズです。語彙力とひらめきが試されるこの問題、あなたは1分以内に解けるでしょうか？ 集中力を高めて、ぜひチャレンジしてみてください！
つ ま あ し と
ヒント：最後の文字は「つ」
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
物事を終えたあとの整理を意味する「後始末（あとしまつ）」が正解です！ 「あと」や「しま」など、よく見かける組み合わせを先に作ってしまうのが一番の近道。残った文字をパズルのように隙間にハメていくと、驚くほどスムーズに「あとしまつ」という完成形が浮き彫りになります。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
ひらがなをパズルのように組み替えて、隠れた単語を見つけ出すクイズです。語彙力とひらめきが試されるこの問題、あなたは1分以内に解けるでしょうか？ 集中力を高めて、ぜひチャレンジしてみてください！
問題：「つ ま あ し と」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
つ ま あ し と
ヒント：最後の文字は「つ」
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：あとしまつ正解は「あとしまつ」でした。
▼解説
物事を終えたあとの整理を意味する「後始末（あとしまつ）」が正解です！ 「あと」や「しま」など、よく見かける組み合わせを先に作ってしまうのが一番の近道。残った文字をパズルのように隙間にハメていくと、驚くほどスムーズに「あとしまつ」という完成形が浮き彫りになります。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)