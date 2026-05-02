FANTASTICS堀夏喜、早朝シャワーシーン撮影でハプニング その後は「震えながら過ごしました」【LIVING FOR】
【モデルプレス＝2026/05/02】FANTASTICSの堀夏喜が、5月1日に1st写真集「LIVING FOR」（幻冬舎）を刊行。2日、都内にて刊行記念イベントを開催し、撮影裏話を明かした。
【写真】FANTASTICS堀夏喜の貴重ノーメイク表紙
憧れの街・パリで撮影した本書のテーマは“暮らすように過ごす”。滞在期間中は男性スタッフたちと一つ屋根の下で暮らし、全編ノーメイクで撮影を実施した。本編の最後には堀自身が撮影したカットも掲載。撮影ロケ地から衣装スタイリング、デザインまで本人のこだわりが遺憾なく発揮され、等身大の姿を映し出し、新たな魅力に出合える渾身の一冊となっている。
「この写真集のことを考える時間がすごく好きだったので、『とうとう出たんだな』というちょっと親心的な寂しさもある」と率直な気持ちを打ち明けた堀は、パリでの印象的な出来事を聞かれると、シャワーを浴びているシーンをチョイス。「撮影初日の朝だったんですけど、朝、やっぱりパリはすごく寒くて。バスタブにお湯を張っていて、そのときまでお湯が出たんですけど、そのバスタブで多分お湯を全部使い切っちゃったみたいで、その後、シャワー浴びてるときは冷水だったんです。めちゃくちゃ寒くて、そこから1日大変でした」とまさかのハプニングがあったという。
その後は「震えながら過ごしました（笑）」と言い、報道陣の笑いを誘った堀。「めっちゃベンチコートみたいな、ダウンみたいなものを着させてもらった覚えがあります。『あまりにも顔が白い』ってなって、写真撮らなきゃいけないので温めてもらいました（笑）」とお茶目に語った。
「本書の点数をつけると？」という質問には「230点ですね！」と回答。打ち合わせで言っていた希望が全部叶ったのに加え、「本当にスタッフの方々素晴らしい方ばかりで、たくさんクリエイティブが生まれていって、予想以上のものがプラスされていって…230点にたどり着きました」とその理由を明かしていた。（modelpress編集部）
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【写真】FANTASTICS堀夏喜の貴重ノーメイク表紙
◆堀夏喜1st写真集「LIVING FOR」
憧れの街・パリで撮影した本書のテーマは“暮らすように過ごす”。滞在期間中は男性スタッフたちと一つ屋根の下で暮らし、全編ノーメイクで撮影を実施した。本編の最後には堀自身が撮影したカットも掲載。撮影ロケ地から衣装スタイリング、デザインまで本人のこだわりが遺憾なく発揮され、等身大の姿を映し出し、新たな魅力に出合える渾身の一冊となっている。
◆堀夏喜、パリ撮影初日にハプニング
「この写真集のことを考える時間がすごく好きだったので、『とうとう出たんだな』というちょっと親心的な寂しさもある」と率直な気持ちを打ち明けた堀は、パリでの印象的な出来事を聞かれると、シャワーを浴びているシーンをチョイス。「撮影初日の朝だったんですけど、朝、やっぱりパリはすごく寒くて。バスタブにお湯を張っていて、そのときまでお湯が出たんですけど、そのバスタブで多分お湯を全部使い切っちゃったみたいで、その後、シャワー浴びてるときは冷水だったんです。めちゃくちゃ寒くて、そこから1日大変でした」とまさかのハプニングがあったという。
その後は「震えながら過ごしました（笑）」と言い、報道陣の笑いを誘った堀。「めっちゃベンチコートみたいな、ダウンみたいなものを着させてもらった覚えがあります。『あまりにも顔が白い』ってなって、写真撮らなきゃいけないので温めてもらいました（笑）」とお茶目に語った。
◆堀夏喜、1st写真集は「230点」
「本書の点数をつけると？」という質問には「230点ですね！」と回答。打ち合わせで言っていた希望が全部叶ったのに加え、「本当にスタッフの方々素晴らしい方ばかりで、たくさんクリエイティブが生まれていって、予想以上のものがプラスされていって…230点にたどり着きました」とその理由を明かしていた。（modelpress編集部）
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