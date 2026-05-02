桜井日奈子、ボブヘアで雰囲気ガラリ 美デコルテ際立つベアトップ姿に「新鮮」「美しすぎて二度見した」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】女優の桜井日奈子が4月29日、自身のInstagramを更新。ボブヘア姿のオフショットを披露した。
【写真】29歳美人女優「美しすぎて二度見」美デコルテ輝くベアトップ姿
Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」で、武闘派殺し屋で空手の達人・帯黒役を演じる桜井は、「映画『SAKAMOTODAYS』本日公開です」と報告し、撮影中のオフショットを公開。頭にサングラスを乗せたボブヘアに赤のベアトップを合わせた姿を披露した。胸元には赤い月のタトゥーがあしらわれ、美しいデコルテとシャープな雰囲気が際立っている。
「この作品に携われて、私の中のアクション熱がふつふつしてます」と明かし、「ゴールデンウィークは映画館へ！」と呼びかけている。
この投稿に「美しすぎて二度見した」「ボブヘアが新鮮」「かっこいいし美しい」「デコルテが本当に綺麗」「シャープな雰囲気が最高」「役作りの熱が伝わる」「まさに帯黒そのもの」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人女優「美しすぎて二度見」美デコルテ輝くベアトップ姿
◆桜井日奈子、ボブヘア＆ベアトップで美デコルテ際立つ
Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」で、武闘派殺し屋で空手の達人・帯黒役を演じる桜井は、「映画『SAKAMOTODAYS』本日公開です」と報告し、撮影中のオフショットを公開。頭にサングラスを乗せたボブヘアに赤のベアトップを合わせた姿を披露した。胸元には赤い月のタトゥーがあしらわれ、美しいデコルテとシャープな雰囲気が際立っている。
◆桜井日奈子の投稿に反響
この投稿に「美しすぎて二度見した」「ボブヘアが新鮮」「かっこいいし美しい」「デコルテが本当に綺麗」「シャープな雰囲気が最高」「役作りの熱が伝わる」「まさに帯黒そのもの」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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