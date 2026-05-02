[5.2 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第14節](ユアスタ)

※14:00開始

主審:小林拓矢

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 41 高橋一平

DF 5 菅田真啓

DF 19 マテウス・モラエス

DF 22 高田椋汰

MF 2 五十嵐聖己

MF 4 湯谷杏吏

MF 8 武田英寿

MF 14 相良竜之介

MF 37 杉山耀建

FW 20 中田有祐

FW 27 岩渕弘人

控え

GK 1 堀田大暉

DF 42 石井隼太

DF 44 井上詩音

MF 10 鎌田大夢

MF 15 南創太

MF 26 横山颯大

FW 7 荒木駿太

FW 18 梅木翼

FW 40 安野匠

監督

森山佳郎

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 2 岡崎亮平

DF 3 飯泉涼矢

DF 5 長井一真

DF 22 高橋秀典

MF 6 諸岡裕人

MF 10 佐藤大樹

MF 14 大石竜平

MF 66 土井紅貴

FW 8 梅田魁人

FW 18 半田航也

控え

GK 23 矢田貝壮貴

DF 17 野々村鷹人

DF 32 長谷川巧

MF 7 水谷拓磨

MF 16 吉岡雅和

MF 77 中野嘉大

FW 11 佐川洸介

FW 52 西村真祈

監督

吉田謙