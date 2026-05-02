仙台vs秋田 スタメン発表
[5.2 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第14節](ユアスタ)
※14:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 41 高橋一平
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
DF 22 高田椋汰
MF 2 五十嵐聖己
MF 4 湯谷杏吏
MF 8 武田英寿
MF 14 相良竜之介
MF 37 杉山耀建
FW 20 中田有祐
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 1 堀田大暉
DF 42 石井隼太
DF 44 井上詩音
MF 10 鎌田大夢
MF 15 南創太
MF 26 横山颯大
FW 7 荒木駿太
FW 18 梅木翼
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 3 飯泉涼矢
DF 5 長井一真
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 10 佐藤大樹
MF 14 大石竜平
MF 66 土井紅貴
FW 8 梅田魁人
FW 18 半田航也
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 17 野々村鷹人
DF 32 長谷川巧
MF 7 水谷拓磨
MF 16 吉岡雅和
MF 77 中野嘉大
FW 11 佐川洸介
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
※14:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 41 高橋一平
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
DF 22 高田椋汰
MF 2 五十嵐聖己
MF 4 湯谷杏吏
MF 8 武田英寿
MF 14 相良竜之介
MF 37 杉山耀建
FW 20 中田有祐
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 1 堀田大暉
DF 42 石井隼太
DF 44 井上詩音
MF 15 南創太
MF 26 横山颯大
FW 7 荒木駿太
FW 18 梅木翼
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 3 飯泉涼矢
DF 5 長井一真
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 10 佐藤大樹
MF 14 大石竜平
MF 66 土井紅貴
FW 8 梅田魁人
FW 18 半田航也
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 17 野々村鷹人
DF 32 長谷川巧
MF 7 水谷拓磨
MF 16 吉岡雅和
MF 77 中野嘉大
FW 11 佐川洸介
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙