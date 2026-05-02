鳥栖vs宮崎 スタメン発表
[5.2 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節](駅スタ)
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
FW 19 鈴木大馳
控え
GK 12 松原颯汰
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
MF 20 豊田歩
MF 29 田中雄大
MF 43 芳野凱斗
MF 47 伊澤璃来
FW 15 酒井宣福
FW 88 塩浜遼
監督
小菊昭雄
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 15 安部崇士
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 28 眞鍋旭輝
DF 45 田中誠太郎
MF 8 力安祥伍
MF 82 坂井駿也
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
FW 19 鈴木大馳
控え
GK 12 松原颯汰
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
MF 20 豊田歩
MF 43 芳野凱斗
MF 47 伊澤璃来
FW 15 酒井宣福
FW 88 塩浜遼
監督
小菊昭雄
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 15 安部崇士
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 28 眞鍋旭輝
DF 45 田中誠太郎
MF 8 力安祥伍
MF 82 坂井駿也
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司