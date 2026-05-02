「こんな可愛い子が…」「オーラがある」元乃木坂46メンバーが地元のJ1ホームタウンに凱旋
乃木坂46の元メンバーでタレントの阪口珠美さんが4月30日にX(@tamami_s1110)を更新し、地元の町田市を訪れたことを報告した。
生まれも育ちも町田市という阪口さんは、過去にFC町田ゼルビアのホームゲームに来場し、トークイベントやキックインセレモニーに参加したことがある。
この日の投稿で「お久しぶりに地元へ 町田駅なんだか懐かしい」と、駅前で撮った写真を複数アップ。街のシンボル「光の舞」のオブジェや、町田のマスコットキャラクター「ゼルビー」で装飾された柱とともにカメラに収まっている。
ファンからは「マジ可愛すぎ」「珠ちゃん凱旋!!!!!!! パレードしないと!!!!!!!」「オーラがあるね」「小田急と横浜線の間にあるあの通路か」「町田にこんな可愛い子がいるとこ見た事ない」「今年も是非野津田への来城をどこかでやって欲しいです!」「またゼルつく、野津田に遊びにきてくださいー!!」といったコメントが届いた。
生まれも育ちも町田市という阪口さんは、過去にFC町田ゼルビアのホームゲームに来場し、トークイベントやキックインセレモニーに参加したことがある。
この日の投稿で「お久しぶりに地元へ 町田駅なんだか懐かしい」と、駅前で撮った写真を複数アップ。街のシンボル「光の舞」のオブジェや、町田のマスコットキャラクター「ゼルビー」で装飾された柱とともにカメラに収まっている。
お久しぶりに地元へ— 阪口珠美&STAFF (@tamami_s1110) April 30, 2026
町田駅なんだか懐かしい
たまみより pic.twitter.com/TbSGHUxn7Y