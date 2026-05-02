2026年5月2日（土） MLB エンゼルス vs メッツ 試合結果
開催：2026.5.2
会場：エンゼルスタジアム
結果：[エンゼルス] 3 - 4 [メッツ]
MLBの試合が2日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとメッツが対戦した。
エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するメッツの先発投手はクリスチャン・スコットで試合は開始した。
1回裏、4番 ホルヘ・ソレア 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 2-0 NYM
3回裏、2塁ランナーザカリー・ネト 盗塁成功 さらにキャッチャーが悪送球でエンゼルス得点 LAA 3-0 NYM
6回表、4番 フランシスコ・アルバレス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 LAA 3-1 NYM、6番 マーカス・セミエン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 LAA 3-3 NYM
7回表、9番 ロニー・マウリシオ 3球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 LAA 3-4 NYM
試合は3対4でメッツの勝利となった。
この試合の勝ち投手はメッツのウアスカル・ブラソバンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はエンゼルスのホセ・フェルミンで、ここまで0勝1敗0S。メッツのウィリアムズにセーブがつき、1勝1敗3Sとなっている。
ここまでエンゼルスは12勝21敗で5.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方メッツは11勝21敗で11.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-02 14:04:30 更新