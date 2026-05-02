開催：2026.5.2

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 3 - 4 [メッツ]

MLBの試合が2日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとメッツが対戦した。

エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するメッツの先発投手はクリスチャン・スコットで試合は開始した。

1回裏、4番 ホルヘ・ソレア 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 2-0 NYM

3回裏、2塁ランナーザカリー・ネト 盗塁成功 さらにキャッチャーが悪送球でエンゼルス得点 LAA 3-0 NYM

6回表、4番 フランシスコ・アルバレス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 LAA 3-1 NYM、6番 マーカス・セミエン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 LAA 3-3 NYM

7回表、9番 ロニー・マウリシオ 3球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 LAA 3-4 NYM

試合は3対4でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのウアスカル・ブラソバンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はエンゼルスのホセ・フェルミンで、ここまで0勝1敗0S。メッツのウィリアムズにセーブがつき、1勝1敗3Sとなっている。

ここまでエンゼルスは12勝21敗で5.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方メッツは11勝21敗で11.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 14:04:30 更新