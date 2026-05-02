開催：2026.5.2

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 2 - 8 [Wソックス]

MLBの試合が2日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとWソックスが対戦した。

パドレスの先発投手はヘルマン・マルケス、対するWソックスの先発投手はノア・シュルツで試合は開始した。

2回表、6番 サム・アントナッチ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 SD 0-1 CWS、7番 オースティン・ヘイズ 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 SD 0-2 CWS、1番 アンドルー・ベニンテンディ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでWソックス得点 SD 0-3 CWS、2番 村上宗隆 7球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでWソックス得点 SD 0-6 CWS

5回表、4番 コルソン・モンゴメリー 初球を打って右中間スタンドへのホームランでWソックス得点 SD 0-7 CWS

8回表、8番 トリスタン・ピーターズ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 SD 0-8 CWS

8回裏、3番 ミゲル・アンドゥハー 初球を打ってセカンドへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 1-8 CWS、4番 マニー・マチャド 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 2-8 CWS

試合は2対8でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのノア・シュルツで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はパドレスのヘルマン・マルケスで、ここまで3勝2敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で3打数、1安打（1HR）、3打点、打率は.239となっている。

ここまでパドレスは19勝12敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方Wソックスは15勝17敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 14:04:32 更新