開催：2026.5.2

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 6 - 7 [ロイヤルズ]

MLBの試合が2日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとロイヤルズが対戦した。

マリナーズの先発投手はブライアン・ウー、対するロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズで試合は開始した。

1回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 SEA 0-1 KC、4番 サルバドール・ペレス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 SEA 0-3 KC、7番 アイザック・コリンズ 3球目を打ってサードへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 SEA 0-4 KC

1回裏、3番 フリオ・ロドリゲス 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 2-4 KC

5回裏、8番 コナー・ジョー 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 3-4 KC

6回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 SEA 3-5 KC、6番 ジャック・カグリオン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 SEA 3-6 KC

6回裏、5番 ランディ・アロザレーナ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 4-6 KC

7回裏、3番 フリオ・ロドリゲス 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 6-6 KC

8回表、6番 レーン・トーマス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 SEA 6-7 KC

試合は6対7でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのダニエル・リンチで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマリナーズのホセ・Ａ・フェレールで、ここまで0勝1敗1S。ロイヤルズのエルセグにセーブがつき、2勝1敗8Sとなっている。

ここまでマリナーズは16勝17敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方ロイヤルズは13勝19敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 14:04:28 更新