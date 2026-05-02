◆第１５２回ケンタッキーオークス・Ｇ１（現地時間５月１日、米国・チャーチルダウンズ競馬場・ダート１８００メートル、良）

３歳世代の女王決定戦は１３頭立て（４頭が出走取り消し）で行われ、３番人気のオールウェイズアランナー（牝３歳、米国・チャド・ブラウン厩舎・父ガンランナー）がゴール前で差し切り、米国３歳牝馬の頂点に立った。ホセ・オルティス騎手はセレンゲティエンプレスで制した２０１９年以来、７年ぶりの勝利。「彼女は終始、とても調子が良かった」とインタビューで笑顔を見せた。勝ちタイムは１分４８秒８２。

初のプライムタイム（ナイター）開催として行われ、上位人気７頭までが１０倍以下の大混戦。１０万人以上の観衆のもと、エクスプローラ（ファビアン・プラ騎手）が逃げて先手を取る形となった。中団の前めで脚をためたオールウェイズアランナーは、最後の直線で勢いよく脚を伸ばして差し切り。２着馬に１馬身１／４馬身差をつけてフィニッシュした。２歳時の肺炎で一時は生命の危機にさらされたが、克服して２月のデビュー戦、４月の前哨戦のガゼルＳ・Ｇ３を制覇。勢いは止まらず、無傷３連勝でのＧ１制覇だった。

４番人気のミーニング（フアン・ヘルナンデス騎手）が２着、６番人気のカウンティングスターズ（フランシスコ・エアリエタ騎手）が３着に続いた。

ケンタッキーオークスの総賞金は１５０万米ドル（約２億３５０１万円）で、１着賞金は８５万５６００ドル（約１億３４１０万円）となっている。

２００９年にはレイチェルアレクサンドラがレース史上最大着差の２０馬身１／４差をつけて勝つなど、数々の名牝が出走してきた。