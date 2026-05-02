女優のローラ・ダーンが、ドラマ「ホワイト・ロータス／ 諸事情だらけのリゾートホテル」で、女優のヘレナ・ボナム＝カーターの後任を務める。先日、自身のキャラクターが「現場ではかみ合わなかった」として、シーズン4の撮影開始から間もなくヘレナが同番組を降板していたことを受け、「ジュラシック・パーク」などでおなじみのローラが後任に決定したという。



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報道によれば、ローラはヘレナが演じるはずだった役を演じるのではなく、クリエイターのマイク・ホワイト氏が新たに脚本に追加した役どころを演じることになるようだ。



ローラは2007年の映画「ラブ・ザ・ドッグ 犬依存症の女」でホワイト氏とタッグを組んだ経験がある。



リゾート・ホテル・チェーンで休暇を過ごす人間模様を描く同ドラマはシーズンごとに舞台が変更されており、シーズン4ではカンヌ国際映画祭開催中の南仏が舞台となる予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）