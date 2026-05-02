◇インターリーグ ホワイトソックス8―2パドレス（2026年5月1日 サンディエゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が1日（日本時間2日）、パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。両リーグ単独トップの13号3ランを放った。

初回の第1打席は四球。2死から二盗を試み、際どいタイミングでセーフの判定。しかし、パドレス側の「チャレンジ」によるリプレー検証を経てアウトに覆り、幻のメジャー初盗塁となった。

2死一、三塁で迎えた第2打席に右中間へ豪快な13号3ラン。これで日本選手の通算本塁打が1000号に到達。歴史的な大台に乗せる一発となり、チームはこの回一挙6点を奪った。

5回先頭で迎えた第3打席は左飛、7回2死無走者での第4打席は四球、9回先頭での第5打席は中飛だった。村上の13本塁打はジャッジ（ヤンキース）、アルバレス（アストロズ）の12を上回って両リーグ単独トップ。打点もリーグ2位タイの26とし、27でトップのアルバレスに1差に迫った。

チームは4連勝をマーク。まだ借金2ながら、地区2位のタイガースに0.5ゲーム差と肉薄した。村上の豪快弾で、上位浮上へ勢いづいた。