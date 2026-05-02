「テラハ」島袋聖南、シンプルビキニ姿で美ボディ全開「プロポーション完璧すぎ」「引き締まってて綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が、5月1日までに自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開した。
【写真】「テラハ」出演39歳美女「目が釘付け」と話題のシンプルビキニ姿
島袋は「泳いではしゃいで飲んで食べて幸せいっぱい」と添え、温水プールで撮影したソロショットを投稿。グレーのビキニに身を包み、伏し目がちに微笑む姿が収められており、美しいボディラインが際立っている。
また「生憎なお天気だったけど、温水プールで子供たちとゆったり」とプールサイドに座り、手ですくった水を子供に優しくかける様子を撮影した動画も披露。「出張シェフに来てもらってママ達もらくらくでした 特にデザート美味しかったよ！」と振り返り、カウンターでグラスを手にした姿やケーキを頬張る子供たちの写真なども載せている。
この投稿は「最高に綺麗」「プロポーション完璧すぎる」「惚れ惚れする」「目が釘付け」「引き締まってて綺麗」と反響を呼んでいる。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉ノアとゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】「テラハ」出演39歳美女「目が釘付け」と話題のシンプルビキニ姿
◆島袋聖南、美ボディ輝くビキニ姿披露
島袋は「泳いではしゃいで飲んで食べて幸せいっぱい」と添え、温水プールで撮影したソロショットを投稿。グレーのビキニに身を包み、伏し目がちに微笑む姿が収められており、美しいボディラインが際立っている。
◆島袋聖南の投稿に「惚れ惚れする」と反響
この投稿は「最高に綺麗」「プロポーション完璧すぎる」「惚れ惚れする」「目が釘付け」「引き締まってて綺麗」と反響を呼んでいる。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉ノアとゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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