有名女優「めちゃ手抜き」朝食披露「共感しかない」「シンプルで美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の秋野暢子が5月1日、自身のInstagramを更新。手抜きしたという朝ご飯を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「共感しかない」と話題の「めちゃ手抜き」朝食
秋野は「凄い雨ですね。寒いしね」と書き出し、朝の食卓の写真を投稿。中央には、艶のあるミニトマトを盛り付けた器が置かれており、「今朝は、名古屋の方から美味しいトマトを沢山頂いたので 朝からパクパク 甘くて美味」とつづっている。「寒いのでオニオンスープで温まります。昨日、名古屋駅で買ったアンパンで朝ご飯です。めちゃ手抜きス こんな日もありってことで」と謙遜しつつも、マグカップに入ったスープやこんがりと焼き色のついたアンパンの他、バナナやみかんなども並ぶバランスのいい朝ご飯を披露している。
この投稿は「寒い朝でも体が温まりそう」「親近感湧く」「共感しかない」「シンプルで美味しそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「共感しかない」と話題の「めちゃ手抜き」朝食
◆秋野暢子“手抜き”朝ご飯披露
秋野は「凄い雨ですね。寒いしね」と書き出し、朝の食卓の写真を投稿。中央には、艶のあるミニトマトを盛り付けた器が置かれており、「今朝は、名古屋の方から美味しいトマトを沢山頂いたので 朝からパクパク 甘くて美味」とつづっている。「寒いのでオニオンスープで温まります。昨日、名古屋駅で買ったアンパンで朝ご飯です。めちゃ手抜きス こんな日もありってことで」と謙遜しつつも、マグカップに入ったスープやこんがりと焼き色のついたアンパンの他、バナナやみかんなども並ぶバランスのいい朝ご飯を披露している。
◆秋野暢子の投稿に「親近感湧く」と反響
この投稿は「寒い朝でも体が温まりそう」「親近感湧く」「共感しかない」「シンプルで美味しそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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