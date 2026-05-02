ＭＡＴＳＵＲＩ・松岡卓弥 韓国発人気ブランドのポップアップストアへの訪問を報告でファン歓喜「ビジュ良すぎ」「お顔が天才」
秋元康氏プロデュースの６人組昭和歌謡グループ・ＭＡＴＳＵＲＩの松岡卓弥が１日、自身のＸを更新。ブランドシーズンジャパンビジュアルを務める韓国発の人気ストリートブランド「ＯＹ（オーワイ）」のポップアップストアに一足先に訪問したことを報告した。
松岡は「明日から始まるＯＹのＰＯＰＵＰのお店にお邪魔してきました」とつづり、直筆サインを入れた自身のパネルの横でポーズを決めるオフショットを公開。思いがけない松岡の訪店やサイン入りパネルの登場で、ファンからは「ビジュ良すぎる」「パネルも本物もお顔が天才」「おそろいで着たい」といったコメントが殺到した。
今回のポップアップストアは、新宿ルミネエストにて開催。松岡は「パネルがあったり特典があったり、ルミネエストの外にはサイネージ広告で僕の動画が流れたりと、本当に楽しみがたくさんです！！」と見どころをアピールした。
開催期間は２〜６日までの期間限定。４日、５日の２日間限定で、松岡卓弥ビジュアルモデル記念購入特典として、『松岡卓弥スペシャルイベント』の参加券やスペシャルイベントと同時開催される『ミニ写真展』のチケットが配布される。さらにルミネエスト新宿１階（東口エントランス）ではデジタルサイネージも展開される。