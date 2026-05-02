秋元康氏プロデュースの６人組昭和歌謡グループ・ＭＡＴＳＵＲＩの松岡卓弥が１日、自身のＸを更新。ブランドシーズンジャパンビジュアルを務める韓国発の人気ストリートブランド「ＯＹ（オーワイ）」のポップアップストアに一足先に訪問したことを報告した。

松岡は「明日から始まるＯＹのＰＯＰＵＰのお店にお邪魔してきました」とつづり、直筆サインを入れた自身のパネルの横でポーズを決めるオフショットを公開。思いがけない松岡の訪店やサイン入りパネルの登場で、ファンからは「ビジュ良すぎる」「パネルも本物もお顔が天才」「おそろいで着たい」といったコメントが殺到した。

今回のポップアップストアは、新宿ルミネエストにて開催。松岡は「パネルがあったり特典があったり、ルミネエストの外にはサイネージ広告で僕の動画が流れたりと、本当に楽しみがたくさんです！！」と見どころをアピールした。

開催期間は２〜６日までの期間限定。４日、５日の２日間限定で、松岡卓弥ビジュアルモデル記念購入特典として、『松岡卓弥スペシャルイベント』の参加券やスペシャルイベントと同時開催される『ミニ写真展』のチケットが配布される。さらにルミネエスト新宿１階（東口エントランス）ではデジタルサイネージも展開される。