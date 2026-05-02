コロンバンの母の日限定ケーキ♡贅沢バタークリームで華やぐ特別な一日

大切なお母さんへ、今年は“特別感”のあるスイーツを贈りませんか？コロンバンから、母の日にぴったりの華やかな限定ケーキが登場。伝統製法のバタークリームに、職人が丁寧に仕上げた薔薇のデコレーションが美しく映える一品です。見た目の華やかさとリッチな味わいで、感謝の気持ちをやさしく伝えてくれる贅沢スイーツです♡

伝統が息づく濃厚バタークリーム

母の日バターデコレーション

価格：3,456円（税込）

今回登場する「母の日バターデコレーション」は、長年受け継がれてきた製法によるバタークリームが主役。

卵黄とシロップを丁寧に攪拌し、空気をしっかり含ませた「パータ・ボンブ」に国産無塩バターを加えることで、軽やかさとコクを両立しています。

なめらかな口どけと奥深い味わいは、どこか懐かしくも上質。さらに、ラム酒のほのかな香りが広がり、大人のご褒美スイーツとしても楽しめる仕上がりです。

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花束のような華やかデザイン

目を引くのは、まるで花束のように美しい薔薇のデコレーション。パティシエが一枚一枚手絞りで仕上げた繊細な花びらが、特別な日のテーブルを華やかに彩ります。

直径12cmの4号サイズは、家族でシェアするのにちょうど良いサイズ感。しっとりとした卵黄たっぷりのスポンジとの相性も抜群で、見た目だけでなく味わいも満足度の高い一品です。

サイズ：4号（直径12cm）

販売期間：2026年5月7日（木）～5月10日（日）

販売店舗：コロンバン原宿サロン／原宿スイーツ／東京駅グランスタ店／京王新宿サロン／池袋東武店／イオン成田店／イオン幕張新都心店／アトレ松戸店

＊4月20日（月）より順次予約受付開始予定です。詳しくは店頭スタッフにお問い合わせください。

母の日に想いを込めて

今年の母の日は、感謝の気持ちを“かたち”にして贈る絶好のチャンス。コロンバンの伝統が詰まったバタークリームケーキは、味わいも見た目も特別感たっぷりです。

華やかな薔薇とともに、心温まるひとときを演出してくれるはず♡家族で囲む時間や、サプライズギフトとしてもぴったりな一品で、忘れられない母の日を過ごしてみてはいかがでしょうか。