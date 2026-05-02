“龍角散”CM出演・安田聖愛、一般男性との結婚を報告「お仕事も私生活も精進してまいります」
龍角散のどすっきりタブレットのCMで話題を集める俳優の安田聖愛（29）が2日、自身のインスタグラムを更新。一般男性との結婚を報告した。
【写真】“龍角散”でおなじみ！一般男性との結婚を報告した安田聖愛
安田は「ご報告 いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し、「私、安田聖愛は2026年5月1日に一般男性の方と入籍いたしました」と報告。「マイペースな私を穏やかに温かく見守ってくださっている皆様にはいつも感謝しております」と伝えた。
続けて「優しさと思いやりを常に心に持ち、お仕事も私生活も精進してまいりますので今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
安田は1996年6月23日生まれ。秋田県出身。2010年『第35回ホリプロタレントスカウトキャラバン』でグランプリを獲得した。
【写真】“龍角散”でおなじみ！一般男性との結婚を報告した安田聖愛
安田は「ご報告 いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し、「私、安田聖愛は2026年5月1日に一般男性の方と入籍いたしました」と報告。「マイペースな私を穏やかに温かく見守ってくださっている皆様にはいつも感謝しております」と伝えた。
続けて「優しさと思いやりを常に心に持ち、お仕事も私生活も精進してまいりますので今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
安田は1996年6月23日生まれ。秋田県出身。2010年『第35回ホリプロタレントスカウトキャラバン』でグランプリを獲得した。