俳優の桜井日奈子（29）が純白のウェディングドレス姿を公開し、様々な反響が寄せられている。

【映像】桜井日奈子、腹筋バキバキショット＆ウェディングドレス姿

これまでにも、プールやベッドをはじめ、カレンダー撮影の裏側を紹介しているメイキング動画や、「こんな桜井日奈子見たことない!!」「腹筋割れすぎ」と驚きの反響が寄せられた、肩や背中を大胆に見せたセクシーな装いや、バキバキの腹筋が際立つ映画『SAKAMOTO DAYS』のオフショットなど、様々な姿をInstagramで見せている桜井。

“純白のウェディングドレス姿”に様々な反響

5月1日は、テレビ朝日系で放送中のドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』の撮影現場での様子を紹介。足を組み、妖艶な表情を見せる写真や、カメラに向かってほほえむ純白のウェディングドレス姿などを披露した。

この投稿にファンからは、「めちゃくちゃ可愛い！」「リアルにお嫁さんにきたら幸せよね！」「美しすぎる！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）