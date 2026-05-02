ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の堀夏喜が２日、都内で初の写真集「ＬＩＶＩＮＧ ＦＯＲ」（発売中、幻冬舎）の刊行記念イベントを行った。

念願だった写真集の発売を迎え、「うれしさもあり、写真集のことを考えている時間がすごく好きだったので、親心のようなさみしさもある。たくさんの方にこの本を見てほしい」と呼びかけた。

今回は、憧れの地であったパリで撮影。現地ではハプニングもあったそうで「初日の朝にシャワーを浴びるシーンの撮影をした。バスタブにお湯を張ったんですけど、（お湯を）全部使い切っちゃったみたいで、冷水でシャワーを浴びた。そこから一日大変でした。（撮影中に）あまりにも顔が白いってなってベンチコートを渡されました」と笑顔で裏話を明かした。

同写真集は、幻冬舎とＬＤＨ ＪＡＰＡＮがタッグを組み、９か月連続でＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳのメンバーの書籍を刊行するスペシャル企画「ＧＬ―９〜ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ ＢＯＯＫＳ〜」の第３弾。すでに澤本夏輝と瀬口黎弥の書籍が発売されているが、２人との違いを問われると、「表紙のカバーの高さが特に違う。この一冊を通してすごく僕のこだわりと自分の血が通った本になったと思っている。僕という人間を一冊の本にまとめたらこうなるよな、というのができている」と胸を張る。メンバーにはまだ渡せてないといい、「あさってまでには渡そうと思います！」と宣言した。

自己採点については「２３０点」と即答。「最初の打ち合わせから好き放題言ってたんですけど、まさか全部かなった。本当にスタッフの方々が素晴らしい方ばかりで、たくさんクリエイティブが生まれていって、予想以上のプラスが生まれた」と満足している様子だった。