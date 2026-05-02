杉咲花の母 チエ・カジウラ、母娘で京都旅行満喫 思い出ショットを大量公開「素敵なお写真たくさん」「楽しそう」
俳優・杉咲花の母親で歌手のチエ・カジウラが2日までに、自身のインスタグラムを更新。「京都へ行ってきました」と娘で俳優の杉咲花（28）と京都を訪れたことを報告し、思い出の写真を公開した。
【写真多数】「素敵なお写真」「楽しそう」杉咲花の母 チエ・カジウラが公開した母娘旅の様子
カジウラは3つの投稿に渡って旅行の写真をシェア。「京都美味しいものと古い建物や工芸品」を堪能した様子が写し出されており、「写真の撮影は2割私、8割娘」と明かした。
「古き良きもの 伝統を感じる品や食にふれたり 滞在先の素晴らしいホスピタリティに学び 再会と素敵な出会いにも恵まれ充実した数日間になりました。京都が好きだ」と大満足した様子を見せ、「互いの予定を調整しプランを組み運転してくれた娘のおかげで普段より多くの体験が出来ました。素敵な思い出 ありがとう」と杉咲への感謝も伝えた。
この投稿には、「素敵なお写真たくさんありがとうございます」「素敵過ぎて朝から癒されます」「楽しそうで美味しそうなおふたりの笑顔が見えてきそうです」などの反響が寄せられている。
【写真多数】「素敵なお写真」「楽しそう」杉咲花の母 チエ・カジウラが公開した母娘旅の様子
カジウラは3つの投稿に渡って旅行の写真をシェア。「京都美味しいものと古い建物や工芸品」を堪能した様子が写し出されており、「写真の撮影は2割私、8割娘」と明かした。
「古き良きもの 伝統を感じる品や食にふれたり 滞在先の素晴らしいホスピタリティに学び 再会と素敵な出会いにも恵まれ充実した数日間になりました。京都が好きだ」と大満足した様子を見せ、「互いの予定を調整しプランを組み運転してくれた娘のおかげで普段より多くの体験が出来ました。素敵な思い出 ありがとう」と杉咲への感謝も伝えた。
この投稿には、「素敵なお写真たくさんありがとうございます」「素敵過ぎて朝から癒されます」「楽しそうで美味しそうなおふたりの笑顔が見えてきそうです」などの反響が寄せられている。