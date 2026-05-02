きょう（2日）、岡山県倉敷市の下津井瀬戸大橋で、橋上からロープが海面付近まで垂れ下がっているのが確認され、水島海上保安部の巡視艇が現場に出動してロープを回収しました。

【画像を見る】回収したロープ 現場の地図 巡視艇まびかぜ

付近を航行していた船舶から通報

きょう午前6時10分頃、本州四国連絡高速道路株式会社の職員から水島海上保安部に「航行船舶から下津井瀬戸大橋からロープが垂れていて、海面付近まで達している」との連絡があったと通報がありました。

巡視艇が垂れ下がるロープを確認

水島海上保安部所属の巡視艇「まびかぜ」が現場へ向かい確認したところ、ロープが実際に海面まで垂れ下がっている状況が認められたということです。

巡視艇乗組員がロープを引っ張り回収

航行船舶の障害となることから、巡視艇乗組員がロープを引っ張り回収を試みたところ、ロープが外れて回収しました。

回収は午前7時56分頃に完了したということです。

回収されたナイロンテープは83メートルと57メートル

回収したのは、ナイロン製で約83メートルと約57メートルの2本。直径はいずれも約2ミリだということです。

発生時の気象は、晴れ、西の風7メートル、海上平穏、視界は良好でした。