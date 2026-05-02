女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が4日から第6週に入る。

吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

主題歌は3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の「風と町」。語りは歌手の研ナオコが務める。

第6週（5月4日〜5月9日）は「天泣（てんきゅう）の教室」。

バーンズ（エマ・ハワード）がようやく来日し看護の授業が本格的に始まる。直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が通訳しながら授業を進めるものの、内容は不可解なことばかり。りん（見上愛）が問いかけてもバーンズは答えを言わず、生徒たちの不満はたまる一方で…