FANTASTICS堀夏喜（28）が2日、都内で初の写真集「LIVING FOR」（幻冬舎）発売記念イベントを開催した。

幻冬舎とLDHによる、FANTASTICSの書籍を9カ月連続刊行するプロジェクトの第3弾。憧れだったフランス・パリで撮影を行い、「こだわりが詰まって血が通った本になった。僕という人間を1冊にまとめたらこういう本になるよな、という本が出せた」と満足していた。

パリでは「パリで生活しているような風景を切り取りたい」と、スタッフと共同生活を送りながら、ノーメイクでありのままの自分を切り取ることにこだわった。撮影中には「シャワーを浴びているシーンは撮影初日の朝に撮った。すごく寒くてバスタブにお湯を張ったら、お湯を使い切ってしまってシャワーから冷水しか出なくなった」と、極寒のパリで冷水を浴びる事態になったと明かした。

続けて「『顔が白いぞ』と言われて、ベンチコートを着込んで1日震えながら過ごしていました」と苦笑い。それでも憧れのパリを思う存分に楽しみ、「打ち合わせから好き放題言ってみて、まさかの全然かなって、予想以上のものができた」と語った。