Photo: 田中宏和

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

旅行に持っていくバッグは、万が一のことを考えると、少し大きめのものを選びたい。とはいえ、サイズが大きくなると重くなるし、持ち運びも大変になるのがジレンマ……。

丈夫で、たっぷり収納できるのに、軽くて、コンパクトなバッグが欲しい。そんな難題にストレートに応えてくれるアイテムが、machi-yaでプロジェクトを公開している「NANOPLUS CARRY ON BAG」です。

ひとつ持っておくと、きっと役立つに違いないアイテムをお借りできましたので、早速レビューしてみましょう。

コンパクトに畳めるので、サブバッグに最適

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「NANOPLUS CARRY ON BAG」の要注目ポイントといえば、何といってもこのコンパクトさ。使わないときには、手で握れるサイズにギュッと畳んでおくことができます。

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ところが、広げれば32Lの大容量バッグに。

多くの航空会社でギリギリ機内持ち込みサイズに収まっているという容量は、2泊3日くらいまでなら、これひとつで十分に対応できそうなサイズ感です。

しかも重さは、わずか約140gの軽量仕様。

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バッグ自体が軽いので、荷物をいっぱい詰め込んでも機内持ち込みの重量制限にかかりづらくなっていますし、手持ちしての移動でも負担が比較的軽いのは、相当にありがたいポイントですね。

極めて薄いのに丈夫な生地

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「NANOPLUS CARRY ON BAG」が極めて軽い理由は、生地に厚さわずか0.05mmのリップストップナイロンを採用しているため。

あまりに薄いので、相応の重量物を入れると裂けてしまいそうな印象がありますが、実は「NANOPLUS CARRY ON BAG」の耐荷重は、約15kg。第三者機関の試験で24時間の吊下げ試験もクリアしているというタフネス仕様となっています。

その秘密は、格子状の補強糸にあります。縦横無尽に織り込まれている補強糸によって、万が一小さな傷が入っても、裂け目が広がりにくい設計になっているのです。

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また、生地の表面には撥水加工が施されています。荷物が濡れてしまうリスクが低いので、急な雨でも慌てなくていい点も、助かるところですね。

ちなみに、表面加工を守るために手洗いが推奨されています。洗濯機を使う場合には、ネットに入れて生地が傷まないように気をつけてください。

スマートな使い勝手のよさ

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スーツケースのハンドルに固定できるベルトも装備されている「NANOPLUS CARRY ON BAG」は、手持ち、肩掛け、キャリーオンと、うまく使い分ければ、サブバッグとして旅をスマートにしてくれるはずです。

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軽くてタフ、コンパクトなのに大容量の「NANOPLUS CARRY ON BAG」は、ブラックとグレーの2色をラインナップしています。

さらに、同時リリースの「STUFF BAG（トラベル巾着）」も合わせれば、もっと整理整頓がラクチンに。ぜひこちらもチェックしておいてください。

詳細は、以下のリンク先でご確認いただけます。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたり、株式会社Cycleより製品の貸し出しを受けております。