Image: Raymond Wong / Gizmodo US

今年頭のCES 2026で「旅仕様ヘッドホン」として発表されたAnkerの最新ワイヤレスヘッドホンSoundcore Space 2。長時間使用向けの、フィット感とバッテリーもちに力がはいった端末です。

4月27日発売。日本ではAnker公式サイトで1万6990円。Amazonでも購入可能。

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米Gizmodoがソッコーでレビューしてくれました。

今のご時世でガジェットに最も求められるもの、それはお値打ち感かもしれません。

もちろん、プレミアプロダクトにはプレミアプロダクトとしての質や機能があり、それも絶対必要です。が、空前絶後の半導体不足で何もかもが値上がりする今、手が届く価格、かつ価格に見合うまたはそれ以上の価値を感じるモノが今はしみじみありがたい。

それでいうと、SoundcoreのSpace 2は、まさに今のそんな価値観にピッタリはまりそう。

中価格帯アツい！

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こんな時代なのでまず値段に触れさせてください。Space 2は130ドル（日本価格1万6990円/税込）。ヘッドホン市場では高くも安くもない中価格帯に位置します。いや、中価格帯でも安いほう、むしろ安価の上の方といってもいいかも。

AirPods Max2が550ドル（日本価格8万9800円/税込）、NothingのHeadphone (1)が299ドル（日本価格3万9800円/税込）。どのヘッドホンも非常に素晴らしいですが、素晴らしいのは当然。高いもん！ 300ドル以下市場での新モデル、Space 2はまずこの点で大いに評価されるべきです。

価格が下がるということは、何かが下がるということ。Space 2も、当然、プレミアヘッドホンには劣る部分があるのですが、130ドルという価格に見合った犠牲なので文句ないです。安いだけで、割にあわないななんて思わない。むしろ、価格下げてるのに犠牲が少ないなと思います。

例えば、アクティブノイズキャンセリング機能（ANC）。ANCトップクラスのBose QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）やAirPods Max 2と比べたら酷ですが、中価格帯の他ヘッドホンの中では間違いなく上位クラス。となると、価格以上のANCと言っていいかも。

ニューヨークの街や地下鉄でのノイズブロックは、期待以上。ポッドキャストなど、うるさくないものを聴いていても外の音が気になりません。これ、飛行機もいけそうな気がします。オフィスで仕事してても、自分のタイピング音もまったく聞こえません。ノイキャンヘッドホンとして優秀。

使って感じたのは、Space 2のパッシブノイキャンのうまさ。耳とヘッドホンの密閉感が高いので、ANCオフにしてもなかなかの静けさです。オフィス環境くらいならANCオフでいいかも。

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ANC切り替え派じゃない人には、トランスペアレントモード、外音取り込みですね。個人的に、どのヘッドホンでも外音取り込みモードはあまり好きじゃないのですが（AirPods Maxは例外）、そのなかでSpace 2はいい仕事をしている。外の音が（完璧ではないけれど）比較的聞き取り安いのです。ベタ褒めとはいきませんが、中価格帯でこれなら素晴らしい。

ANCや外音取り込みモードの優先度が高い人にとっては、Space 2は価格も含めて非常におすすめ。まさにお買い得。音質重視という人は…、次の段落に続きます。

サウンドもいいが、微調整は必要

ANCがいいから、同じように音もいいと思うのは危険。AirPods Max 2と比べてどう？なんてのは愚問。しつこいけど価格が違うので。人によってはどのヘッドホンでも音に大差ないという人もいますが、それは個人差ありますね。（むしろ、音に大差ないという人はSpace 2が大正解。）

Space 2の音は、価格を考えるととてもいいです。満足度高いと言っていいでしょう。40mmの大型ドライバー搭載の安定した音は、期待を裏切るほどよくもないけど悪くもない。ローリングストーンズの「Waiting on a Friend」を音量50％で聴きましたが、チューニングがいいと感じました。ボーカルのクリアさ、前面への押し出しと、ベース・低音のやりすぎ感のないバランスは聞きやすい。Nothing Headphone (1)で気になったサウンドのこもった感じもありません。一方で、ダフト・パンクの「Da Funk」のような低音重視の曲ではちょっとがっかり。中音が鈍い、のかな。

自分自身でもリマインドする必要がありましたが、これ中価格帯ヘッドホンなので。プレミア機種の音を比べたらダメなんです。となると、デフォの音はバランスのいいチューニングで合格点。それでいい、それがすべてです。

音はデフォルトだけじゃありません。僕はよく周りに言うんです、イコライザーでカスタムしてみてからだと。カスタムイコライザー機能がある機種は絶対試してみろと。Space 2はその非常にいい例です。あくまで僕の耳の場合ですが、イコライザーを自分向けにカスタマイズすると明らかにサウンドクオリティがあがりました。

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カスタマイズのためのヒアリングテストはよくあるタイプのやつ。アプリで音きいて、この音きこえましたきこえませんでした的な周波数テスト。Soundcoreが変わっているのは、これで終わりじゃないところ。その後にA/Bテストがあるんです。音楽聴いて、どっちが好きですか？って。これが僕の好きな音を導き出すのにとてもいい。

カスタマイズイコライザー設定すると、Space 2へのサウンドの評価も変わります。「悪くない」から「とてもいい」にジャンプアップ。しつこいけど、価格差があるのでプレミアヘッドホンや中価格帯でも上のほうにいるフラッグシップモデルに匹敵するとはいいません。ただ、そこに向かっている音ではある。低音が足りなかったダフト・パンクの「Da Funk」の中音の鈍さも解消されました。

カスタマイズイコライザーで、みんながみんなサウンドクオリティの向上を感じるとは限りません。ただ、その機能がある限り、試さないと損なのは間違いない！

プレミア感はないが安定感はある

中価格帯ながらもその上位をいくSpace 2。唯一、下の方に位置していしまうのが素材。プラスティックとフェイクレザーが多く、どうしてもチープ感がでてしまいます。デザイン自体はシンプルで普通、だけど少しチープ。見た目重視する人には、これ気になりますよね。

ただし、チープ感ある素材のおかげでいいこともあって、それは軽いこと。重さ264グラム＝軽い＝装着感がいいんです。耳周りのフィット感もよく、長時間使用も苦にならなさそう。

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イヤーカップの物理ボタンは単純に操作しやすいのでよし。再生・停止、音量、電源、カスタマイズ可能のマルチ機能ボタンがあります。マルチボタンはデフォルトではANCモード発動に割り振りされていますが、アプリで変更可。USB-Cと3.5ミリイヤホンジャックのポートあり。そう、ワイヤレスだけでなく有線でも使えます。

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専用アプリでは先述のカスタムイコライザーをはじめ、イコライザープリセットもいろいろあります。ありすぎる気もする。3Dサウンドがあり、空間の広さを音が持つことになってますが、個人的にはあまり感じず。ホワイトノイズ機能もあり。

バッテリーもちはアピールの1つ。ANCありで50時間、なしで70時間！ レビューではバッテリー100％から90％まで減るのに（ANCあり、音量60％）3時間ちょいかかったので、公式よりちょい低いかな。音量にもよりますね。ただ、この価格帯だとバッテリーもち30時間あたりがあるあるなので、バッテリーもちが長いことは間違いなし。

総評

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ANCより、フィット感よし、バッテリーもちよし！ 音も（カスタムイコライザーで）期待よりもいい。今の時代にマッチした価格と価値のバランスのいいヘッドホン。

市場でベストなワイヤレスヘッドホンではありません、プレミア機種と比べちゃダメ。ただ、この価格帯で探すなら期待していい、ぜひチェックすべきヘッドホンです。

いいところ：バッテリーもち最強、ANCよし、ソフトの力でで向上する音、適正価格 残念なところ：若干のチープ感、音は普通、イコライザー使わないとベストサウンドがでない