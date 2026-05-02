女優の長澤奈央が4月29日、自身のインスタグラムを更新。お弁当の写真を公開した。



【写真】ママのあったか～い愛も伝わる お味噌汁つきのお弁当

長澤は「GW。初日のお弁当。」と書き出し、「この前の試合の時は暑かったから今日は凍らせたスポドリ持たせたけど、 ベンチコート着て応援するほど寒かったです笑」と続けた。まだ気温差のある季節。お弁当は3つの容器に分けられ、ふりかけご飯、お肉などのおかず、スープジャーにはお味噌汁と愛情を感じさせる。



4月5日には「合宿、遠征と忙しい春休みだった長男」が11歳のお誕生日を迎えたことを報告。この日の投稿も写真はお弁当で、ウインナーに立てた旗には「フレーフレー」の文字が。「#サッカー少年」のハッシュタグもつけられていた。



2014年元サッカー日本代表の中田浩二氏と結婚した長澤。15年に長男を、17年に長女を出産。20年に第3子男児が誕生している。別の投稿では「#ミニバス女子」のハッシュタグもあり、子どもたちはスポーツに励んでいるようだ。



長澤は1984年生まれ、東京都出身。99年にデビューし、テレビ朝日系「忍風戦隊ハリケンジャー」(2002～03年)の野乃七海(ハリケンブルー)役で出演。テレビ、映画、舞台にグラビアと幅広く活躍している。



（よろず～ニュース編集部）