将棋の福間香奈女流五冠（３４）が２日、大阪市で記者会見を開き、４月３０日に公表した日本将棋連盟が設置した「公式戦番勝負対局規定検討委員会」の最終答申を受け、声明を発表した。

福間は「検討委員会が立ち上がり、議論していただいた。将棋連盟の対応に心から感謝している」と謝意を示しつつも、「いくつか不安は残る。規定を策定するにあたり、子どもを望む方が安心して将棋に打ち込めるように。両立できることを心から願っている」と引き続きの善処を求めた。

弁護団は「この問題について大きな前進」と一定の評価をしながらも、今回の答申は番勝負についてのみに対する諮問事項であり、今後は妊娠・出産を希望する全棋士の対局にも検討されることを期待。妊娠・出産によって地位降格等の不利益が生じない制度設計の必要性を訴えた。

また、番勝負の日程や開催場所の調整など、依然として懸念は残っており、実際に起きた場合にどのような措置が取られるのか、今後も将棋連盟の対応に注視するという見解を示した。

福間は昨年１２月に妊娠出産で事実上不戦敗となる規定の見直しを求める要望書を提出。これを受け、連盟は産前６週、産後８週の計１４週と日程が重なる対局は対局者を変更するという規定を削除。新規定の策定に向け、検討委員会を立ち上げていた。