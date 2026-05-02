◆米大リーグ ツインズ３―７ブルージェイズ（１日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、敵地のツインズ戦に「４番・三塁」で先発出場。４回に６試合ぶりとなる６号、５回に２打席連発となる７号２ランを放った。渡米後初の１試合２本塁打を放って３打点を挙げ、勝利に貢献した。

ヒーローインタビューで岡本は「毎日練習を重ねてコーチと話しながらやっている。今日は捉えられて良かった」と一本目の６号を振り返ると、２本目の７号については「反応でうまく打てたかなと思います」と話した。メジャーへの適応については「毎日試合に出ているので、そこでじぶんのパフォーマンスを出せるように準備していきたいなと思っています」と話し、敵地にかけつけたブ軍ファンに帽子を挙げてこたえた。

６号は４回、先頭打者として打席に立ち右腕ウッズリチャードソンの３―１からの５球目の外角スライダーをとらえた。２９度の角度で左翼席に打球速度１０４・８マイル（約１６８・６キロ）のライナーが突き刺さった。飛距離は３９０フィート（約１１８・８メートル）だった。２階席をかすめる大きな弧を描いたアーチに地元放送局の実況も「大きな一発！」と絶叫した。

そして５回に１死一塁から同右腕の初球の内角低めのスプリットをすくい上げた。２２度の弾丸ライナーで左翼席前列に突き刺さった。１２本打っている村上でも前日までやっていない１試合２発だった。４打数２安打３打点と活躍し、打率は２割２分８厘となった。

６号は日本人メジャー通算９９８号、７号は同９９９号だった。その後同時進行中のホワイトソックス村上宗隆がパドレス戦で１３号を放ち、通算１０００号の大台に到達した。

シュナイダー監督は「今の彼は簡単そうにやってのけているが、決して楽なことではない。調整をサポートしたコーチも称賛に値する。このままの勢いでいってほしい。彼にはそれだけの能力がある」と１年目のシーズン序盤から結果を出す岡本を称賛していた。