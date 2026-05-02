FANTASTICS堀夏喜、木村慧人が写真集チラ見で「嬉しそうにしてくれた」次回以降のメンバー書籍で期待している人は？【LIVING FOR】
【モデルプレス＝2026/05/02】FANTASTICSの堀夏喜が、5月1日に1st写真集「LIVING FOR」（幻冬舎）を刊行。2日、都内にて刊行記念イベントを開催し、メンバーについて語った。
【写真】FANTASTICS堀夏喜の貴重ノーメイク表紙
まだFANTASTICSメンバーに本書を渡せていないという堀。しかし「発売前インスタライブをしたときに、木村慧人が後ろからこそこそ覗いてて。そのとき相当『良いっすね！』って言ってくれたので、2〜3ページ見ただけで嬉しそうにしてくれたので、それをちゃんと見せるの楽しみです」と笑顔を見せた。
また本書は幻冬舎とLDH JAPANがタッグを組み、9ヶ月連続でFANTASTICSの書籍を刊行する大型企画「GL-9 〜FANTASTICS BOOKS〜」の第3弾。第1弾として澤本がフォトエッセイを刊行した際に「みんなのハードルを上げておきました」と話していたことから、「自分の本は（そのハードルを）超えられたと思いますか？」と聞かれると、堀は、澤本、そして第2弾の瀬口黎弥の書籍とも全くジャンルが異なると言い、「違うレーン走ってるんですよね。それぞれ個性豊かすぎて。だから隣のレーンを走らせていただきました（笑）」と答え、会場を笑わせた。
「これからメンバーの方がレーンを増やしていくが、一番すごいレーンを作ってくれると期待している人は？」という質問には「世界さん」と即答。「わかんないんですけど、なんでとは言えないけどすごそう（笑）。楽しみです」と期待を寄せていた。
憧れの街・パリで撮影した本書のテーマは“暮らすように過ごす”。滞在期間中は男性スタッフたちと一つ屋根の下で暮らし、全編ノーメイクで撮影を実施した。本編の最後には堀自身が撮影したカットも掲載。撮影ロケ地から衣装スタイリング、デザインまで本人のこだわりが遺憾なく発揮され、等身大の姿を映し出し、新たな魅力に出合える渾身の一冊となっている。（modelpress編集部）
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【写真】FANTASTICS堀夏喜の貴重ノーメイク表紙
◆堀夏喜、木村慧人の反応明かす
まだFANTASTICSメンバーに本書を渡せていないという堀。しかし「発売前インスタライブをしたときに、木村慧人が後ろからこそこそ覗いてて。そのとき相当『良いっすね！』って言ってくれたので、2〜3ページ見ただけで嬉しそうにしてくれたので、それをちゃんと見せるの楽しみです」と笑顔を見せた。
「これからメンバーの方がレーンを増やしていくが、一番すごいレーンを作ってくれると期待している人は？」という質問には「世界さん」と即答。「わかんないんですけど、なんでとは言えないけどすごそう（笑）。楽しみです」と期待を寄せていた。
◆堀夏喜1st写真集「LIVING FOR」
憧れの街・パリで撮影した本書のテーマは“暮らすように過ごす”。滞在期間中は男性スタッフたちと一つ屋根の下で暮らし、全編ノーメイクで撮影を実施した。本編の最後には堀自身が撮影したカットも掲載。撮影ロケ地から衣装スタイリング、デザインまで本人のこだわりが遺憾なく発揮され、等身大の姿を映し出し、新たな魅力に出合える渾身の一冊となっている。（modelpress編集部）
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