家事や仕事、介護に追われ、気分転換に動画やSNSを見るという人も多いのでは。作家の中島京子さんは、スマホから離れて「ただぼんやりと、何をするでもなく過ごす」時間が大切だと感じ、旅に出ることにしました。ほんの数時間の散歩でも心が浄化されるといいます（構成：内山靖子）

【写真】のどかな田園風景の中、風を感じるトロッコ列車で…

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日帰りなら気軽にフラッと出かけられる

60歳になった頃、夕飯の時間までには家に帰りつけるくらいの日帰り旅に出かけるようになりました。

きっかけは、SNSなどのソーシャルメディアから離れる時間を作ろうと思ったことです。どこにでもスマホを持ち歩き、電車に乗っているときも、ついスマホの画面に見入ってしまう。

私の場合、インスタやユーチューブにハマっているわけではないけれど、ネットで情報を検索するのは便利だし、もはや生活の一部になっています。とはいえ、スマホに依存してしまうのはよくないなと思って。

人にはやはり「ぼーっとする時間と空間」が必要。そこで、「スマホから離れて、町に出る日」を意識的に作ろうと考えたのです。



小湊鉄道に乗って、千葉県市原市にある湖畔美術館へ（写真提供：中島さん）

もうひとつの理由は、「少し運動しなきゃ」と感じたことですね。物書きという仕事柄、「家にいていい」と言われたら、それこそ一歩も外に出ないままで一日が過ぎていく。そんな生活を続けていたら、足腰がどんどん衰えていってしまいます。

以前はウォーキングをしていたこともあったのですが、やみくもに「1日1万歩」なんて続きません。その点、「ここに行こう」と決めた日帰り旅なら、お散歩の延長で楽しく歩くことができるんじゃないかなって。そこで、月に１度の割合で「ぼーっと日帰り旅」に出かけるようになったのです。

行き先は「ちょっとそこまで」の感覚で、都内にある自宅から気軽に出かけられる場所。

近場では、三鷹市にある国立天文台三鷹キャンパスや文京区にある小石川植物園。少し足を延ばして、神奈川県伊勢原市にある大山阿夫利（おおやまあふり）神社や、栃木県宇都宮市にある大谷石（おおやいし）の採掘場をそのまま保存した大谷資料館にも行きました。小湊（こみなと）鉄道に乗って、千葉県にある市原湖畔美術館まで出かけたことも。

どこも、いわゆる人気の観光スポットではないので派手さはないけれど、実際に旅してみたら、思っていた以上に楽しかったんですよ。

たとえば、東京湾に面した倉庫街の真ん中にある東京港野鳥公園。とても地味な公園で、見るものといえば、沼のような水辺とそこに集まっている川鵜（かわう）や鷺（さぎ）ななどの野鳥たち。

それでも、目の前に広がる水辺で、日の光にキラキラと輝く水滴を飛ばしながら水浴びをしている鴨たちの様子をのんびりと眺めていると、心がスーッと浄化されていきました。

神奈川県の久里浜港から、片道40分の「東京湾フェリー」に乗船したときも、乗っている間はとくに何もすることがなく、ひたすらぼーっとするだけで（笑）。

同じ船に乗った親子連れの様子をほほえましく眺めているうちに、千葉県の金谷港に到着。港にあるマーケットでアジフライ定食を食べ、お土産に干物や海苔の佃煮などを買って満足して帰ってきました。

1泊以上の旅行だと、列車や飛行機、宿泊先などをあらかじめ予約しなければいけないのでハードルが高いけれど、日帰り旅なら綿密なスケジュールを立てずとも、思い立ってフラッと出かけられるのがいい。

江戸川区にある葛西臨海公園に出かけたときは、園内にある「ダイヤと花の大観覧車」に乗って東京湾の夕日を眺めようともくろんでいたものの、突然の豪雨と雷で観覧車の運行が中止に。

仕方なく急遽予定を変更し、《リトル・インディア》と称される隣の西葛西まで移動。たまたま入ったインド料理屋さんでめちゃくちゃ美味しいマトンのカレーやチーズナンを食べてすっかり幸せな気分になりました。

予約やスケジュールに縛られず、なりゆきで気ままに行動できるのも、日帰り旅の楽しさかもしれません。

そんなエピソードの数々をまとめたエッセイ集『今日もぼーっと行ってきます』も、先日上梓しました。日帰り旅に興味のある方は、手にとっていただければ幸いです。

＜後編につづく＞