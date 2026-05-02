GWは、久しぶりの長いお休みとなる方も多いのでは。そこで今回は、GWをより充実させる「お出かけ」に関する記事の中から、特に反響が大きかった3本をご紹介します。

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60代から始める「ソロ旅」の極意。宿の手配は？どんな目的で行く？凝り固まった常識や習慣を捨て、不便や失敗も含めて面白がるのが旅を楽しむ秘訣 失敗も醍醐味のうち＜前編＞

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