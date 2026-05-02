【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは火を点ける道具
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、思うように結果が出ない時期の呼称やキッチンやアウトドアで火を付ける際に欠かせない道具など、3つの言葉を選定しました。日常生活でよく耳にする言葉と、特定のシーンで使う道具をつなぎ合わせ、共通する2文字を導き出しましょう。
□□んぷ
が□□いたー
う□□わらい
ヒント：スポーツや仕事などで一時的に成績や意欲が低下した状態を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すら」を入れると、次のようになります。
すらんぷ（スランプ）
がすらいたー（ガスライター）
うすらわらい（薄ら笑い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、個人のコンディション、実用的な生活道具、そして表情の描写という、全く異なるジャンルの言葉を組み合わせました。共通の「すら」という響きが、外来語から和語まで幅広い語彙を支えています。音のつながりを意識することで、言葉が持つ背景や質感の違いを新鮮に感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、思うように結果が出ない時期の呼称やキッチンやアウトドアで火を付ける際に欠かせない道具など、3つの言葉を選定しました。日常生活でよく耳にする言葉と、特定のシーンで使う道具をつなぎ合わせ、共通する2文字を導き出しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
が□□いたー
う□□わらい
ヒント：スポーツや仕事などで一時的に成績や意欲が低下した状態を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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↓
正解：すら正解は「すら」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すら」を入れると、次のようになります。
すらんぷ（スランプ）
がすらいたー（ガスライター）
うすらわらい（薄ら笑い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、個人のコンディション、実用的な生活道具、そして表情の描写という、全く異なるジャンルの言葉を組み合わせました。共通の「すら」という響きが、外来語から和語まで幅広い語彙を支えています。音のつながりを意識することで、言葉が持つ背景や質感の違いを新鮮に感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)