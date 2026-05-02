俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が2日、Xを更新。「都知事になりたい」発言をめぐって寄せられた一部の声に反発した。

岸谷は1日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）で「都知事になりたいです」と発言。この発言がネットニュースになり、話題になっていた。

岸谷発言の記事に対し、一部アカウントから「結局、この人は、一般の日本人みたいに、企業などで下積みするんじゃなくて、親の名声を使って政治家になりたいだけなんでしょう。テレビにも出まくってるし。財政学も経済学も法学も基礎がない人にどんな政策が作れるんですか」などと返信があった。

岸谷は当該投稿を引用した上で「夢や目標を語ると決まって潰しにくる婆さん爺さんがこの世には沢山いるんだが、大抵若い頃うまくいかなかったコンプぶつけてきてるだけだし負けちゃいけんよなと思う」と返信していた。

岸谷は「ぽかぽか」で都知事を目指す理由として「朝日小学生新聞」を愛読していたと主張。「昔から小学生新聞時代から、石原慎太郎さん、カッケーって」と元都知事の石原さんへの憧れを口にした。

そして「都知事って、めっちゃカッコよかったんですよ。橋下徹さん（元大阪府知事）とか出てきてたんで、カッケーと思っていて、総理大臣とかって、なんか暗い顔をしているときが多いじゃないですか。都知事は都のリーダーみたいな感じでカッコいいし、やっぱり東京で生まれているから、東京大好きなんで、ってのもあるし、やっぱり選挙カーとか好きで、都知事選の選挙カーとかめっちゃ見ていたんで、街頭演説見に行ったりしている謎の子どもだったんです」と語った。そして「昔からサッカー選手とかお花屋さんみたいな感じで、僕が都知事、政治家っていうのにずっと憧れていた」などと話した。

さらに「まだ年齢的にできないんですけれども、30歳までできないんですよ。僕、まだ24歳なんで。6年は絶対にできないんですけど、そこから30歳になってからぜひ立候補したいなと思ってます」とスタジオが沸いていた。