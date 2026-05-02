ガールズグループ、Be Girlsのメンバーで歌手のSAYAKAが2日までにインスタグラムを更新。オフィシャルファンクラブ開設を告知した。

SAYAKAは「いつも応援してくださる皆さんへ この度SAYAKAオフィシャルファンクラブ『SAYAKA Notes』が本日20:00にオープンします」と近影を添えて発表した。

続けて「ファンクラブを作ることができるなんて、過去の自分には想像もできない夢物語でした。ここまで来られたのは、私の声を好きだと言ってくださって、そしてたくさんの愛を届けてくださった皆さんのおかげです。本当にありがとうございます」とファンへ感謝を伝えた。

また「ふとした時にいつでも立ち寄りたくなるような、そんな場所になれたらいいなと思っています これから先の未来も、一緒に歩んでいきましょう。SAYAKA」と呼びかけた。

この発表にフォロワーからは「いつも幸せな報告をありがとう」「嬉しすぎるよさやかちゃん」「これからも一緒に歩んでいきましょ」とコメントが寄せられている。

SAYAKAは23年、ME:Iを輩出したオーディション番組「PRODUCE 101」に出演。24年にはHANAを輩出したオーディション番組「No No Girls」セミファイナリストとなった。