女優五十嵐淳子さんが4月28日に73歳で亡くなったことが2日、分かった。夫中村雅俊（75）の所属事務所が発表した声明文に注目が集まっている。

事務所は「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました」などと発表した。

Xは文中の「急病」に反応。五十嵐さんが体調を崩していたなどの事前報道はなかった。Xでは「急病とあるも信じられず」「そりゃ自分より若い妻が死んだらショックでしょ 何が死因かわからんけど急死やしかなりきついよな」「妻だった五十嵐淳子さんを急病で亡くした中村雅俊さんの辛さは計り知れないところだろう。また、五十嵐淳子さんを最近はテレビで拝見することがなかったので、本当に残念」「五十嵐淳子が急病で死去、か……中村雅俊、今は精神状態が尋常でないだろうから、そっとしておいた方がいい」などと書き込まれていた。

2人は77年に結婚。1男3女と4人の子供に恵まれた。

五十嵐さんは、1952年（昭27）9月20日、埼玉生まれ。「五十嵐じゅん」として芸能界デビューし、70年代初め、雑誌モデルとして活躍。75年、映画「阿寒に果つ」で主演し、その後、芸名を本名（五十嵐淳子）に改めた。

77年2月、日本テレビ「俺たちの勲章」で共演した中村と結婚。同年7月に長男俊太を出産。88年には「教師びんびん物語」へ出演し、女優復帰。主演田原俊彦演じる教師の恩師を演じた。中村とは芸能界屈指のおしどり夫婦として知られた。

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以下、事務所発表全文。

【訃報】

日頃より温かいご支援とご厚情を賜り心より御礼申し上げます。

去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。

享年73歳でございました。

ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。

なお、通夜及び告別式につきましては 故人ならびにご遺族の強い意向により、近親者のみにて執り行いましたことを併せてご報告申し上げます。

あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。

今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです。

また、報道関係の皆様におかれましては、自宅への訪問や、親族・関係者への取材等はお控えくださいますよう、切にお願い申し上げます。

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以下、中村雅俊のコメント

俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。

その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。中村雅俊

2026年5月2日

株式会社ノースプロダクション