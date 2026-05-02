1児の母・長谷川理恵、息子の“好き”を詰めた手作り弁当公開「彩りが綺麗」「栄養バランス良くて参考になる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/02】モデルの長谷川理恵が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子へ作った弁当を公開した。
【写真】52歳ママモデル「最高すぎる」と話題のこだわり弁当
長谷川は「雨降り金曜日 今日から5月 ボン弁当からのスタート」「我が家はGWあまり関係ないかも！みんなは？」と問いかけ、弁当を公開。たっぷりのしらすふりかけをのせたご飯をはじめ、ストックしておいたトマトソースを使った野菜炒め、息子の好物だという竹輪にチーズを詰めた“チーちく”など、彩り豊かな内容の弁当を披露した。最後には「みんなも良い1日を」とメッセージを添えている。
この投稿に、ファンからは「めっちゃ美味しそう」「彩りが綺麗」「チーちく入ってるの可愛い」「栄養バランス良くて参考になるお弁当」「しらすご飯最高すぎる」「参考になります」といった声が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】52歳ママモデル「最高すぎる」と話題のこだわり弁当
◆長谷川理恵、彩り豊かな“ボン弁当”披露
長谷川は「雨降り金曜日 今日から5月 ボン弁当からのスタート」「我が家はGWあまり関係ないかも！みんなは？」と問いかけ、弁当を公開。たっぷりのしらすふりかけをのせたご飯をはじめ、ストックしておいたトマトソースを使った野菜炒め、息子の好物だという竹輪にチーズを詰めた“チーちく”など、彩り豊かな内容の弁当を披露した。最後には「みんなも良い1日を」とメッセージを添えている。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めっちゃ美味しそう」「彩りが綺麗」「チーちく入ってるの可愛い」「栄養バランス良くて参考になるお弁当」「しらすご飯最高すぎる」「参考になります」といった声が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】