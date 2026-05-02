石原伸晃氏、元俳優の妻と自宅で“ラブラブ”ショット公開「奥様20代にしか見えない」「かわい〜い！」
2025年に政界を引退、現在はタレント活動を行う石原伸晃氏（69）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。自宅から見えた虹の写真とともに、元俳優の妻・里紗さんの姿も公開した。
【写真】「奥様20代にしか見えない」石原伸晃氏が撮影した、元俳優の妻と虹の“幻想的なショット”
投稿では「自宅からの #虹」とシンプルにコメント。公開された写真には、住宅街の上空に大きく弧を描く虹がはっきりと映し出されており、夕方のやわらかな光に包まれた印象的な1枚となっている。
さらに別カットでは、虹を背景に里紗さんがポーズを取る写真も公開。両手でアーチを描くような仕草で虹と重なる構図となっており、自然体の魅力が感じられるカットとなっていた。
コメント欄には「見事な虹ですね」「奥様20代にしか見えないです」「かわい〜い！」といった声のほか、「すごいですね〜自宅からの虹」「素敵な幸せありがとうございます」といった反応が寄せられ、投稿は大きな反響を呼んでいる。
【写真】「奥様20代にしか見えない」石原伸晃氏が撮影した、元俳優の妻と虹の“幻想的なショット”
投稿では「自宅からの #虹」とシンプルにコメント。公開された写真には、住宅街の上空に大きく弧を描く虹がはっきりと映し出されており、夕方のやわらかな光に包まれた印象的な1枚となっている。
さらに別カットでは、虹を背景に里紗さんがポーズを取る写真も公開。両手でアーチを描くような仕草で虹と重なる構図となっており、自然体の魅力が感じられるカットとなっていた。
コメント欄には「見事な虹ですね」「奥様20代にしか見えないです」「かわい〜い！」といった声のほか、「すごいですね〜自宅からの虹」「素敵な幸せありがとうございます」といった反応が寄せられ、投稿は大きな反響を呼んでいる。