阪神・下村海翔投手（２４）が２日、甲子園で行われた１軍の試合前練習に参加。藤川監督が見守る中、ブルペンで８０球を投げ込んだ。

２４年４月に受けたトミー・ジョン手術からの復活を目指すドラ１右腕は、４月２６日にも同様の形でブルペン投球。その時は６０球を投げた。指揮官は「前回よりバランスもかなり良くなって、故障していた箇所も順調に回復して、これで次はライブＢＰかな。それに行けるというところでは、ピッチングコーチも明るい表情でしたけどね」と現状を説明した。

リハビリ段階にある投手を１軍の試合前練習に合流させるのは、異例と言えるが、ＭＬＢでは主流。２軍本体が遠征に出ている状況も踏まえ、１軍首脳陣やトレーナーらが直接投球をチェックできる環境を設けた。

藤川監督は「これはチームのリハビリプランの一環で、高橋遥人もみんなそういうルートで通ってきてますから。でも順調です。次の段階で、いよいよ打者（相手）の方に向かうところですね」と話した。待望の１軍デビューが期待される右腕が、着実に段階を踏んでいく。