「美味しくないので買わない方がいいです」コーヒー購入の遠藤康氏にファンがほっこりした理由
現役時代に鹿島アントラーズとベガルタ仙台で活躍した遠藤康氏の“ツンデレ”ぶりが反響を呼んでいる。
遠藤氏は1日に自身のX(@eyasu_soccer)を更新。「一緒にサッカーをした中山仁斗って人がコーヒーを作ったらしい」と紹介し、次のように続けた。
「美味しくないので買わない方がいいです。僕はこれからたくさん買おうと思いますが、みなさんは買わないでください。絶対に買わないようにしてください。お願いします。一応、ホームページを載せますが買わないようにしてください。オレマサト ありがとう」
その後の投稿では「買った証です」と写真も掲載している。
ぶっきらぼうに見えてしっかり宣伝している遠藤氏に対し、「愛があるコメント」「なんてツンデレ」「康さんったらwww」「めっちゃ買いたくなる!」「ポチリました」などの声が寄せられた。
このコーヒーをプロデュースしたFW中山仁斗は、仙台時代に遠藤氏とともにプレー。2025年からクリアソン新宿(JFL)に所属している。
遠藤氏は1日に自身のX(@eyasu_soccer)を更新。「一緒にサッカーをした中山仁斗って人がコーヒーを作ったらしい」と紹介し、次のように続けた。
「美味しくないので買わない方がいいです。僕はこれからたくさん買おうと思いますが、みなさんは買わないでください。絶対に買わないようにしてください。お願いします。一応、ホームページを載せますが買わないようにしてください。オレマサト ありがとう」
ぶっきらぼうに見えてしっかり宣伝している遠藤氏に対し、「愛があるコメント」「なんてツンデレ」「康さんったらwww」「めっちゃ買いたくなる!」「ポチリました」などの声が寄せられた。
このコーヒーをプロデュースしたFW中山仁斗は、仙台時代に遠藤氏とともにプレー。2025年からクリアソン新宿(JFL)に所属している。
一緒にサッカーをした中山仁斗って人がコーヒーを作ったらしい。— 遠藤 康 (@eyasu_soccer) May 1, 2026
美味しくないので買わない方がいいです。
僕はこれからたくさん買おうと思いますが、みなさんは買わないでください。
絶対に買わないようにしてください。お願いします。…
買った証です。 https://t.co/bC0eUbRHyF pic.twitter.com/X1lONd4LEn— 遠藤 康 (@eyasu_soccer) May 1, 2026