　現役時代に鹿島アントラーズとベガルタ仙台で活躍した遠藤康氏の“ツンデレ”ぶりが反響を呼んでいる。

　遠藤氏は1日に自身のX(@eyasu_soccer)を更新。「一緒にサッカーをした中山仁斗って人がコーヒーを作ったらしい」と紹介し、次のように続けた。

「美味しくないので買わない方がいいです。僕はこれからたくさん買おうと思いますが、みなさんは買わないでください。絶対に買わないようにしてください。お願いします。一応、ホームページを載せますが買わないようにしてください。オレマサト　ありがとう」

　その後の投稿では「買った証です」と写真も掲載している。

　ぶっきらぼうに見えてしっかり宣伝している遠藤氏に対し、「愛があるコメント」「なんてツンデレ」「康さんったらwww」「めっちゃ買いたくなる!」「ポチリました」などの声が寄せられた。

　このコーヒーをプロデュースしたFW中山仁斗は、仙台時代に遠藤氏とともにプレー。2025年からクリアソン新宿(JFL)に所属している。