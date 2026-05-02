フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの三浦璃来（24）が4月27日、Instagramを更新。ペアの木原龍一（33）と共にKONAMIから届いた「桃鉄物産ボックス」の開封動画を公開した。

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三浦と木原は五輪期間中に「桃鉄」をプレイしていたことを語り、「桃鉄」ファンとして知られている。「桃鉄物産ボックス」には桃鉄グッズやパワプロくんぬいぐるみ、KONAMIのゲームソフトが入っており、2人が驚きの声を上げる様子が収められている。

【画像】KONAMIからのプレゼントを開封する三浦璃来と木原龍一（画像は三浦璃来Instagramより引用）

木原はパワプロくんぬいぐるみを持ち「デコピンがボロボロにしてたやつかな」とコメント。木原がゲームソフト「ときめきメモリアル」を持ち「これちょっとやりたいって言ってたんだよね」と話すと三浦も「2人で恋愛ゲームをするっていう」とほほ笑んだ。そして最後に2人の似顔絵が描かれたオリジナル色紙を掲げて動画を締めくくった。

この投稿にはInstagramユーザーから「龍一くん本当に大谷選手が大好きなんですね」「ときメモを2人でしている姿を見てみたいです」「一生見ていられる」「仲良くゲームしているところなど観てみたいなあ」「素晴らしいプレゼントですね!!」「マジで実況してほしい」「１人でニヤニヤが止まりません」といったコメントが寄せられている。