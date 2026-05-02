大野智のモノクロポートレート2枚に反響！膝を抱えてカメラを見つめる静かなまなざし＆やわらかな光に包まれた横顔に「最高にかっこいい」「美しい」「大野智そのものが芸術」の声

【写真】大野智のモノクロポートレート（全4枚）

フォトグラファーの鈴木心が自身のInstagramを更新し、嵐の大野智のモノクロポートレートを公開。添えられたメッセージとともに注目を集めている。

■大野智、モノクロポートレートで見せた穏やかな表情

公開されたのは、白のカーディガンをまとった大野のポートレート。1枚目では膝を抱えるように座り、カメラを見つめる静かなまなざしを披露。

さらに2枚目では、横を向いた立ち姿を捉えたカットも公開され、やわらかな光に包まれた横顔を印象的に収めている。

シンプルな背景とモノクロの質感があいまって、それぞれ異なる表情と空気感が際立つ仕上がりとなっている。

■「違和感こそ、信じよう」深い言葉にも反響

投稿では「違和感こそ、信じよう 同じことの繰り返しよりも 変化する時代に変化する判断の方が 正しいのだから」と書き始め、「あの頃はよかった でも今はもっといい また先の未来に 振り返れるように」などとつづられている。

SNSでは「素敵な写真」「文章が秀逸で深く共感しました」「最高にかっこいい」「美しい」「大野智そのものが芸術」といった声が寄せられている。

■別カットでは異なる表情と空気感も